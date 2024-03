Die Volkswirtschaftlerin und Historikerin Friederike Habermann ist am Mittwoch, 13. März, im Zuge des Frühjahrsprojekts „Zwischenmensch“ um 19 Uhr in der Friesenheimer Friedenskirche (Leuschnerstraße 56) zu Gast. Das Thema des Abends widmet sich der Commons-Bewegung: „Wie wär’s zwischenmenschlich – Commons als lokale Solidarität“. Der Eintritt ist frei.

Die Installation und Ausstellung von Fritzi Haußmann kann bei einem Besuch der Vortrags- und Diskussionsveranstaltung besucht werden. Als Commons werden bislang überwiegend „Gemeingüter“ angesehen, also gemeinschaftlich verwaltete Ressourcen. Der Begriff „Commons“ entspricht in der Tradition dem alten deutschen Wort Allmende. In der Entsprechung zu unserer Gegenwart übernehmen Menschen als gleichberechtigt Teilhabende Verantwortung für Häuser und Räume.