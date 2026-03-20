Die Ludwigshafener Frühjahrsmess auf dem Berliner Platz hat begonnen. Sie läuft bis Sonntag, 29. März, täglich von 12 bis 22 Uhr. Zum Start kamen viele Besucher, die Fahrgeschäfte, Spielattraktionen und kulinarische Angebote ausprobierten, teilt die Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom) mit.

„Der erste Messetag zeigte bereits, dass sich die Menschen auf das Frühjahr und gemeinsame Erlebnisse freuen – das neue Skywing-Kettenkarussell sorgte bei vielen Gästen für staunende Gesichter“, berichtet Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes. „Für das Wochenende ist schönes Wetter gemeldet, also ideale Rahmenbedingungen, um in den kommenden Tagen vorbeizukommen und den Frühling auf unserem Volksfest gemeinsam zu feiern.“

Zu den Attraktionen gehören außer dem Skywing-Kettenkarussell, das Nutzer in 40 Metern Höhe über der Stadt schweben lässt, der Break Dancer, der Freestyle Jumper mit einer 14 Meter großen Drehscheibe und der Autoscooter. Dazu kommen Spiel- und Essensangebote. Am Donnerstag, 26. März, gibt es einen Kinder- und Familientag mit reduzierten Preisen an allen Fahr- und Spielgeschäften. Es folgt ein Feuerwerk am Samstag, 28. März, ab 21 Uhr.