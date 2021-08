Michael Oest, ehemaliger Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt und Stadtrat, ist am Samstag im Alter von 66 Jahren verstorben, wie die SPD-Stadtratsfraktion mitteilt. Oest war seit 1982 Mitglied in der SPD und ab 1989 Mitglied des Ortsbeirats Nord. Von 1995 bis zu seinem krankheitsbedingten Ausscheiden im Jahr 2009 war Oest als Ortsvorsteher Vorsitzender des Gremiums. Von 1999 bis 2009 war er zudem Mitglied des Stadtrates. „Michael Oest hatte mit viel Leidenschaft und großem persönlichen Einsatz das Zusammenleben der Menschen unterschiedlicher Herkunft in seinem Stadtteil gefördert und vielfältige Aktivitäten mitgestaltet“, sagt David Guthier, Vorsitzender der Ludwigshafener SPD.

Vorsitzender mehrerer Vereine

Michael Oest war auch in vielen Vereinen und Institutionen ehrenamtlich aktiv. So war er etwa Vorsitzender des von ihm initiierten Fördervereins der Gräfenauschule und von der Arbeitsgemeinschaft der Vereine der Nördlichen Innenstadt. Der gelernte Metzger schulte später um und arbeitete dann bis zur Rente bei der BASF im Labor und als Maschinenführer. Michael Oest habe sich „eine große Wertschätzung erworben, die wir nicht vergessen werden“, so Guthier.