Der frühere Leiter der städtischen Drogenhilfe, Hans Sahoraj, warnt im Zuge der aktuellen Spardebatte vor einer Schließung der Notschlafstelle „Sleep Inn“. Eine solche sei aus sozialen wie aus ökonomischen Gründen kontraproduktiv.

„Angesichts der steigenden Miet- und Nebenkosten und des fehlenden Angebots an bezahlbarem Wohnraum fällt es inzwischen selbst Wohnungssuchenden mit einem mittleren Einkommen schwer, eine passable Wohnung zu finden“, beobachtet der Experte. Obdachlose Menschen mit Suchtproblemen hätten auf dem Wohnungsmarkt kaum eine Chance.

Da die Betroffenen im Fall einer Schließung des Sleep Inn und aufgrund fehlender Plätze im Caritas-Übernachtungsheim St. Martin in der Bayreuther- oder Flurstraße untergebracht werden müssten, würden sich die sozialen Probleme und Konflikte in den Einweisungsgebieten weiter verschärfen. Ökonomisch betrachtet, würden in der Folge die Kosten für das Bürgergeld und Gesundheitsausgaben steigen. Diese Mehrausgaben würden das Gegenteil dessen bewirken, was die Stadtverwaltung beabsichtige, warnt Sahoraj.

Mit der Aufnahme in die Notschlafstelle beginne ein Hilfeprozess, an dessen Ende eine soziale und berufliche Eingliederung und eine Überwindung der Suchtprobleme stehe. Damit bilde sie eine wesentliche Säule im Ludwigshafener Drogenhilfesystem.