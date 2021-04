Unter dem Motto „Made in LU – Die Stadt mit vielen Gesichtern“ laden die Malteser in Kooperation mit der Stadt zu einem Fotowettbewerb ein. Es geht um die Vielfalt in Ludwigshafen.

„Was bedeutet für dich Ludwigshafen und womit verbindest du die Stadt, in der du wohnst oder arbeitest? Ist es die Sitzbank im Hack-Museumsgarten, auf der du gerne sitzt und die Aussicht genießt? Die Rheinpromenade als beliebter Spaziergeh-Ort? Ist es einfach die Nachbarskatze, die dir dauernd über dem Weg läuft? Die Stadt ist voll mit Ecken und Orten, die für uns eine Bedeutung haben können“, heißt es von den Maltesern, die bei ihrem Wettbewerb Fotos von der Stadt und deren Menschen sammeln. Anschließend soll die Vielfalt Ludwigshafens in einer Ausstellung mit den besten zehn bis 15 Einsendungen präsentiert werden.

Wichtig: Nur eigene Fotos einsenden

Wer mitmachen möchte, kann sein Foto mit einem persönlichen Kommentar an die E-Mail-Adresse kerttu.taidre@malteser.org schicken. Es kann ein neues Foto sein, das extra für den Wettbewerb gemacht wurde oder eine ältere Aufnahme, die jetzt aber gut passt. Wichtig ist, dass der Wettbewerbsteilnehmer sie selbst gemacht hat.

Ausstellung mit Sieger-Fotos

Einsendungen werden zwischen dem 19. April und 16. Mai entgegengenommen. Alle Fotos werden online präsentiert und von einer öffentlichen Jury bewertet. Die Ausstellung mit den Sieger-Bildern ist für Herbst geplant. Das Foto sollte im JPG-Format eingereicht werden und eine Größe von mindestens 1 MB haben. Weitere Voraussetzungen sind: Teilnehmer müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Wenn fremde Personen auf dem Foto zu sehen sind, dann müssen sich die Teilnehmer vergewissern, dass diese Personen der Veröffentlichung zustimmen – am besten schriftlich.