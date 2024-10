Fotografin Barbara Schlote beobachtet seit Jahren Veränderungen der Tierwelt in der Region. Am Donnerstag, 10. Oktober, ist sie ab 15 Uhr zu Gast im Café Alternativ in der Rohrlachstraße 76 im Hemshof und wird einer Ankündigung zufolge neue, eingewanderte Arten wie die asiatische Hornisse und die Nosferatuspinne vorstellen. Der Eintritt beträgt vier Euro.

Mit dem Transport von Waren und im Gepäck von Urlaubern gelangen unbemerkt gerade Insekten und Spinnen aus aller Welt nach Deutschland. Aufgrund des Klimawandels finden sie hier inzwischen geeignete Lebensbedingungen vor. Im Foto- und Videovortrag zeigt Schlote, wie diese kleinen Lebewesen fressen oder wo sie „wohnen“.