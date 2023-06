Für Freunde der Fotografie findet am Donnerstag, 29. Juni, eine Fotoexkursion zur Privatbrauerei Gebrüder Mayer in Oggersheim statt. Die Teilnehmer dieser Exkursion der Volkshochschule treffen sich um 9 Uhr vor der Privatbrauerei in der Schillerstraße 8 und besprechen mit dem Dozenten zuerst die wichtigsten fotografischen Einstellungen. Anschließend wird den Brauern mit der Kamera über die Schulter geschaut, gerade am Donnerstagvormittag sei im Sudhaus viel zu sehen. Beim zweiten Termin am 6. Juli von 18 bis 21 Uhr in der VHS, Bürgerhof, besprechen die Teilnehmer gemeinsam mit dem Dozenten die Ergebnisse der Exkursion. Sie ist für erfahrene Fotografen gedacht. Die Gebühr beträgt 49 Euro. Anmeldungen unter Telefon 0621 504-2238 oder im Netz unter www.vhs-lu.de.