Vor dem Hintergrund der weltweiten Proteste gegen Rassismus will die Freireligiöse Frauengruppe Ludwigshafen mit ihrer Fotoaktion „Zähne zeigen gegen Rassismus“ ein sichtbares Zeichen gegen Diskriminierung jeglicher Art setzen und lädt Menschen aller Geschlechter ein, mit dem eigenen Bild Rassismus und Ausgrenzung eine Absage zu erteilen.

„Mit eigenem Bild ein Statement abgeben“

Die Frauengruppe verwandelt hierzu am Donnerstag, 17. September, den Johannes-Ronge-Saal in der Wörthstraße 6a in ein Fotostudio, das Interessierten die Möglichkeit bieten soll, sich über das Thema zu informieren und sich an der Kunstaktion zu beteiligen, um mit dem eigenen Bild ein Statement abzugeben. Die Bilder werden auf der Homepage und der Facebook-Seite gezeigt und später als Postercollage im Ronge-Saal ausgestellt. Vor der Fotowand darf zwischen 10 und 18 Uhr posiert werden. Beim Betreten und Verlassen des Saals gilt Maskenpflicht. Für das Foto darf die Maske abgenommen werden. Wenn die Höchstzahl an Personen erreicht ist, muss man vor der Tür warten.

