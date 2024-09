„Gesicht zeigen für Demokratie“: Für eine Fotoaktion werden Teilnehmer gesucht. Für die große Demokratie-Aktion von Fotograf Thomas Brenner sucht die Protestantische Kirche noch Menschen, die mitmachen wollen. Brenner hat für sein Projekt „Demokratie – Akzeptanz – Vielfalt“ schon über 1200 Köpfe aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland porträtiert. Jetzt lädt er zu einem Foto-Shooting am Donnerstag, 19. September, 9 bis 20 Uhr, in der Apostelkirche (Rohrlachstraße 70, Hemshof) ein. Ein weiterer Foto-Termin findet im November an der Volkshochschule statt. Dies geht aus einer Mitteilung des Protestantischen Dekanats Ludwigshafen hervor.

Thomas Brenner will etwas gegen den Rechtsruck in Deutschland und Europa tun. Die Idee: eine Plakat-Kampagne, in der Menschen der Demokratie ein Gesicht geben und auf sie aufmerksam machen. So startete der Fotograf aus Kaiserslautern am Jahresbeginn seine Aktion, die er mit verschiedenen Partnern verwirklicht – und mit vielen Menschen.

Teilnehmer wählen Bild und Slogan

Ludwigshafen ist der zwölfte Ort, an dem Brenner und sein Team Foto-Locations aufbauen. Wer will, kommt vorbei und lässt sich vor weißem Hintergrund fotografieren. Aus einer Serie von Porträtbildern wählen die Teilnehmer selbst die Aufnahme aus, auf der sie oder er sich am besten gefällt.

Die Abgebildeten geben sich auf den Plakaten zu erkennen mit ihrem Vornamen, Beruf oder Hobby sowie als Demokratie-Liebhaber, Demokratie-Kämpferin, Demokratie-Freund, Demokratie-Förderin oder Demokratie-Schützer. Den Titel zum eigenen Foto kann man aus 15 Vorschlägen auswählen oder selbst bestimmen. Bedingung: Das Wort „Demokratie“ muss enthalten sein. Etwa eine Woche später folgt die endgültige Abstimmung. Danach erhalten alle ihr gestaltetes Bild als Plakat und Datei.

Die Fotos veröffentlicht Brenner auf seiner Projekt-Website www.demokratie-akzeptanzvielfalt.de. Zudem sind sie großformatige Hingucker und Denkanstöße an Bushaltestellen, Bauzäunen, auf Bussen und Werbetafeln in Mainz, Saarbrücken, Kaiserslautern, Speyer und vielen kleineren Orten.

Weiterer Termin im Bürgerhof

Neben dem Termin in der Apostelkirche ist in Ludwigshafen ein weiteres Shooting geplant während des 30. Jubiläums des Rats für Kriminalitätsverhütung. Es findet am Mittwoch, 13. November, von 8 bis 20 Uhr in der Volkshochschule im Bürgerhof (Bismarckstraße 70, Mitte) statt.

Die Foto-Aktionen in Ludwigshafen werden getragen vom Land Rheinland-Pfalz, dem Bezirksverband Pfalz, der Landeszentrale für Politische Bildung, der Protestantischen Kirche für Ludwigshafen, dem Rat für Kriminalitätsverhütung und der Volkshochschule der Stadt Ludwigshafen sowie der Initiative „Lokale Agenda 21 Ludwigshafen“.