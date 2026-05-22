Mit einer Fotoaktion will Schifferstadt ein Zeichen für Demokratie und Vielfalt setzen. Bürger können sich porträtieren lassen und mit einem Wort Haltung zeigen.

Wie die Stadt mitteilt, beteiligt sie sich gemeinsam mit dem Kaiserslauterer Fotografen Thomas Brenner an der landesweiten Kampagne „Demokratie – Akzeptanz – Vielfalt“. Hintergrund der Aktion seien zunehmende verfassungsfeindliche Strömungen und die Frage, wie Bürgerinnen und Bürger demokratische Werte stärken können. Nach Angaben der Stadt soll die Fotoaktion dazu beitragen, Haltung für Freiheit, Akzeptanz und ein respektvolles Miteinander zu zeigen.

Die Idee der Kampagne: Bürgerinnen und Bürger lassen sich vor einem weißen Hintergrund porträtieren und beziehen mit einem einzelnen Begriff Stellung für demokratische Werte – ob „Demokratiefan“, „Verteidigerin“ oder „Liebhaber“. Die entstandenen Bilder werden später auf Plakaten sowie auf digitalen Werbeflächen veröffentlicht. Die Porträts sollen ein sichtbares Zeichen für Demokratie und Vielfalt setzen.

Einstimmig beschlossen

Die Initiative für die Teilnahme Schifferstadts ging von der CDU-Fraktion aus. Bereits im November hatten die Fraktionen von CDU, SPD, FWG, Bürger für Schifferstadt und Bündnis 90/Die Grünen einstimmig beschlossen, die Aktion zu unterstützen. Damit wolle die Kommunalpolitik ein gemeinsames Zeichen gegen verfassungsfeindliche Entwicklungen und für demokratische Werte setzen.

An der Kampagne haben sich nach Angaben der Veranstalter bereits mehr als 4000 Menschen in mehreren Bundesländern beteiligt. Die Porträts seien unter anderem an Bushaltestellen, Bauzäunen und auf digitalen Werbeflächen zu sehen gewesen. Fotograf Thomas Brenner organisiert das Projekt laut Stadt parteiunabhängig mit Unterstützung öffentlicher Institutionen.

Termin

Die Fotoaktion findet am 29. Mai von 8 bis 19 Uhr im Foyer des Rathauses am Marktplatz 2 statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Teilnehmen können alle Bürgerinnen und Bürger, die sich für Demokratie und gesellschaftliche Vielfalt einsetzen möchten.