Die Bewerbung von Jens Brückner (53) als unabhängiger Kandidat für die Ortsvorsteherwahl am 9. Juni in Süd will Raik Dreher, Vorsitzender der Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten, nicht unkommentiert lassen: „Herr Brückner kandidiert für den Stadtrat auf der Liste der Freien Wähler auf Platz 6. Derzeit ist er noch pro forma Mitglied unserer Stadtratsfraktion und ebenso unserer Fraktion im Ortsbeirat der Südlichen Innenstadt. Wir stellen aber fest, dass er als parteiloser Einzelkandidat für die Ortsvorsteherwahl in Süd kandidiert“, betont Dreher. „Er ist weder Kandidat des Grünen Forums für die Ortsvorsteherwahl in Süd noch für den Ortsbeirat noch für den Stadtrat. Wir wünschen ihm für seinen weiteren politischen Werdegang viel Erfolg.“