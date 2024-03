Mit Heinz Zell, Raik Dreher und Kathrin Lamm an der Spitze der Stadtratsliste geht die Fraktion Grünes Forum und Piraten (bisher fünf der 60 Mandate) in die Kommunalwahl am 9. Juni. Bei ihrer Aufstellungsversammlung haben die politischen Partner ihre Bewerber bestimmt. Die Stadtratsfraktion sei in den Vorjahren an allen innovativen Projekten und wichtigen Gremien beteiligt gewesen und hat nach eigenen Angaben auch den ersten kommunalpolitischen Podcast für Ludwigshafen und die Metropolregion aus der Taufe gehoben. Ohne die am Ende erfolgreiche Intervention der Fraktion gegen das „Metropol“-Hochhausprojekt am Berliner Platz hätte sich womöglich die traurige Geschichte des Rathaus-Centers wiederholt, so die Fraktion. Sie freut sich „auf einen informativen und kreativen Wahlkampf“ – ihr Motto: „Endlich Ludwigshafen“. Die Fraktion war infolge der Spaltung der Grünen im Jahr 2019 entstanden.