Die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten lobt die Stadtspitze für den erstmals bereitgestellten interaktiven Haushalt. „Wir freuen uns über das eingelöste und gut umgesetzte Versprechen der Oberbürgermeisterin und der Kämmerei“, sagt Fraktionssprecher Raik Dreher.

Bereits im Vorjahr, „fünf Jahre nach unserem ersten Antrag in dieser Sache“, habe Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) in Zusammenarbeit mit dem Bereich Controlling bearbeitbare Haushaltsunterlagen in Form von Excel-Tabellen angeboten.

„Benutzerfreundlich überarbeitet“

„Diese wurden nun benutzerfreundlich überarbeitet und scheinen den Stadträten fortan für die Haushaltsverhandlungen zur Verfügung gestellt zu werden. Hinzu tritt nun der interaktive Haushalt, der von allen Bürgern über das Internet und im Browser zu entdecken ist“, so Dreher weiter. Sein Fazit: „Die grundsätzlichen Bedingungen für transparente Kommunalfinanzen und die Möglichkeiten, den Bürgern manches leichter erklären und veranschaulichen zu können, werden dadurch eindeutig gestärkt.“ Seine Fraktion plädiert dafür, diese Unterstützung auch bei Jahresabschlüssen zu ermöglichen.

Besonders erfreulich sei, dass der interaktive Haushalt sich in der vorliegenden Variante an den Produkten, also den Dienstleistungen der Stadt, orientiere, und somit ein Gefühl vermittle, wie vielschichtig und breit die Aufgaben der Verwaltung seien.

„Hervorragendes Angebot“

Fraktionsmitglied Heinz Zell von den Piraten habe schon vor Jahren eine Übersicht der Produkte erstellt, die er mühsam aus seinem ersten 1700-Seiten starken Exemplar eines Haushaltsplans entnommen habe. Sein Kampf gegen zumindest diese Windmühle sei dank des eingelösten Wahlversprechens von OB Jutta Steinruck (SPD) beendet. „Für erste eigene Entdeckungsversuche in der Welt kommunaler Finanzen ist das Angebot hervorragend“, sagt Zell.

Die wichtigsten Haushaltsdaten des aktuellen Jahres sowie die Finanzplanung der näheren Zukunft können auf der städtischen Homepage www.ludwigshafen.de eingesehen werden.