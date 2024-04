Auf Antrag der SPD wurde in der letzten Sitzung des Stadtrats am 26. Februar beschlossen, dass die Verwaltung in der nächsten Sitzung des Stadtrats (29. April) eine geänderte Satzung hinsichtlich der Sperrzeiten für die Außenbestuhlung in der Gastronomie vorlegt. Raik Dreher, Vorsitzender der Fraktion Grünes Forum und Piraten, sagt dazu: „Nach zahlreichen Gesprächen mit Geschäftsinhabern und Anwohnern in der Innenstadt, insbesondere in der Bahnhofstraße, setzt sich unsere Fraktion dafür ein, dass eine Sperrzeit für die Außenbestuhlung der Gastronomie für die Zeit der Fußball-Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) ausgesetzt werden sollte.“ Die Sperrzeiten sollten von Sonntag bis Donnerstag bis 24 Uhr und für Freitag und Samstag bis 1 Uhr in der Nacht verlängert werden. Eine Begrenzung der Außenbestuhlung auf 23 Uhr sollte allenfalls in reinen Wohngebieten erfolgen, schlägt er vor. Die Innenstadt lebe von der Außengastronomie. „Gerade zur Fußball-EM werden viele Fans die Spiele, die überwiegend in den Abendstunden stattfinden, draußen verfolgen wollen. Dem muss eine Großstadt wie Ludwigshafen Rechnung tragen. Wir erwarten daher 29. April eine entsprechende Vorlage der Verwaltung.“ Heinz Zell von den Piraten ergänzt: „Wir erwarten und vertrauen darauf, dass die Nutzung der temporären Regelung im Dialog mit dem jeweiligen nachbarschaftlichen Umfeld genutzt wird.“