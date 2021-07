Für Samstag, 14 Uhr, lädt die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten in die Innenstadt zum Platanenhain am Berliner Platz ein. „Wir wollen mit den Bürgern unserer Stadt ins Gespräch kommen und deren Meinung erfahren zu den verschiedenen Vorschlägen für ein neues Rathaus“, sagt Fraktionssprecher Raik Dreher. Mittlerweile lägen mehrere Vorschläge für ein neues Rathaus vor. Die einen plädierten für eine dezentrale Lösung mit einem repräsentativen Verwaltungssitz für die Oberbürgermeisterin und den Stadtrat. Andere wollten das Rathaus wieder am bisherigen Standort an der Grenze zum Hemshof errichten. Wieder andere würden es rings um den Europaplatz in mehreren Gebäudeteilen ansiedeln. Am realistischsten seien die Vorschläge, das Rathaus in die Walzmühle oder an die sogenannte Rheinschanze zu bauen, meint Dreher. Es bestehe jedenfalls Gesprächsbedarf. Die geltenden Corona-Regelungen würden vor Ort eingehalten.