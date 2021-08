Vermüllung, Parksünder, Drogenhandel: Die von Anwohner und Geschäftsmann Anthimos Dimitriadis (47) in der Stadtratssitzung am 12. Juli und im RHEINPFALZ-Interview am 19. Juli beschriebenen Missstände im Hemshof resultieren der Fraktion Grünes Forum zufolge „aus einer sich verschärfenden soziale Schieflage im Ortsteil“. Stadt und Bewohner müssten gegensteuern.

„Es sind die sozialen Probleme, wie die Zunahme von Armut, eine problematische Bevölkerungsstruktur, beengte und veraltete Wohnverhältnisse oder die illegale Müllentsorgung, die die Probleme im Hemshof ausmachen“, analysiert Fraktionsvorsitzender Raik Dreher. „Die Stadt kann und muss mit ihrem Bau- und Ordnungsrecht sowie mit sozialen Maßnahmen gegensteuern. Dazu müssen sich alle Beteiligten auf eine gemeinsame Linie verständigen. Daher beantragen wir eine breit aufgestellte Arbeitsgruppe, die sich auf gezielte Maßnahmen verständigt, um der von vielen Anwohnern wahrgenommenen Abwärtsspirale entgegenzuwirken.“

Appell: Achten Sie auf Ihre Umgebung!

Doch die Stadt allein könne nicht alles richten, so Dreher. „Wir appellieren deshalb an die Einwohner des Hemshofs: Das ist Ihr Stadtteil, Ihr Wohnumfeld, Ihr Zuhause. Ihre Stadt ist auch immer das, was Sie daraus machen. Achten Sie auf Ihre Umgebung und gehen Sie sorgsam mit Ihrem Heimatstadtteil um.“

Der Hemshof sei noch lange nicht verloren. In der Ludwigshafener Altstadt stecke noch immer viel Potenzial, ist Dreher überzeugt. „Der Hemshof hat Charme und ist voller Leben. Er darf deshalb nicht abrutschen, sondern muss wieder aufblühen.“