Nach dem Ansturm auf die Integrierten Gesamtschulen (IGS) in Oggersheim, Gartenstadt, besonders aber Edigheim macht Raik Dreher, Vorsitzender der Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten, insbesondere SPD und CDU Vorwürfe: „Die Stellungnahmen der CDU und der SPD zu den fehlenden Schulplätzen an der IGS in Edigheim machen deutlich, dass das Problem seit Jahren verdrängt wurde. Die Stadtverwaltung hat auf unserer Forderung einer vierten IGS jedes Mal geantwortet, dass ein Bedarf nicht bestehe. Die großen Parteien sind dem gefolgt. Seit Jahren zeichnet sich ein eklatanter Mangel an Schulplätzen ab. Weder SPD- noch CDU-Seite haben diesen Mangel sehen wollen.“

Die aktuellen Vorschläge von SPD und CDU zur Lösung des Problems klingen für Dreher „allesamt hilflos“. Er fordert den Bau einer IGS auf dem Heinrich-Pesch-Gelände. „Damit die Fehler, die bei der Bebauung des Rheinufers Süd gemacht wurden, sich nicht wiederholen. Den betroffenen Eltern und Schülern, die auf dem Klagewege versuchen, einen Schulplatz zu ergattern, kann man nur Glück wünschen. Der Fehler steckt aber im System“, so Dreher.

Jan Mohammad, Mitglied im Schulträgerausschuss (für die Fraktion Vernunft und Gerechtigkeit) sowie Mitglied im Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), fordert ebenfalls den Bau einer IGS in der geplanten Heinrich-Pesch-Siedlung.