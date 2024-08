Museum, Begegnungsort und Forschungsstätte – all das soll der Neubau des „Forums Deutsche Sprache“ am Alten Messplatz in Mannheim bieten. Die Projektverantwortlichen haben aber nun die Pause-Taste gedrückt. Denn wegen der stark gestiegenen Baukosten reicht das Budget nicht mehr aus.

Das bereits seit Jahren in den Mannheimer R-Quadraten ansässige „Leibniz-Institut für Deutsche Sprache“ (IDS) hatte mit seinen Plänen für den Neubau eines „Forums