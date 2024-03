Die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten bedauert die jüngsten Entwicklungen beim „Haus der Geschichte“, wonach die Fertigstellung statt 2024 jetzt erst Anfang 2026 erfolgen soll. „Wir legen Wert darauf, dass das ,Haus der Geschichte’ mitnichten ein Prestigeobjekt am Luitpoldhafen ist. Es stellt vielmehr einen Ersatz für das geschlossene Stadtmuseum im derzeit zum Abriss stehenden Rathausturm dar. Außerdem soll das Haus dem Stadtarchiv, das in zum Teil unhaltbaren Zuständen in der Rottstraße untergebracht ist, eine neue Bleibe bieten.“ Das „Haus der Geschichte“ stelle nicht nur einen gemeinsamen Anlaufpunkt von Museum und Archiv dar, sondern sorge auch für zeitgemäße Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter der Stadtverwaltung. „Wir werden bei der nächsten Sitzung des Kulturausschusses nachfragen, warum es bei der Umsetzung der bisherigen Pläne hakt. Schon einmal gab es eine Verzögerung, weitere Verzögerungen halten wir für nicht mehr tragbar“, so Dreher.