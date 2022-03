Die Fraktion Grünes Forum und Piraten lädt für Samstag, 12. März, zu einem Spaziergang zu den möglichen Standorten für ein neues Rathaus ein. Mit der Vorlage der Verwaltung in der letzten Stadtratssitzung sei endlich Bewegung in die Sache gekommen, sagt Fraktionsvorsitzender Raik Dreher. Alle vier in Frage kommenden Standorte bedürften einer gründlichen Prüfung und Abwägung aller Vor- und Nachteile. „Wir haben uns zwar von vornherein für einen Standort am Berliner Platz ausgesprochen, aber auch da gibt es Alternativen. Entweder man baut auf dem Lichtenberger Ufer oder auf dem Gelände der Rheinschanze. Bevor wir uns festlegen, wollen wir die Bürger befragen“, so Dreher. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Platanenhain vor dem neuen Bürgerservice, der ehemaligen Kreissparkasse.