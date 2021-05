Die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten begrüßt die Flaggenaktion der Deutschen Post/DHL, die am 17. Mai vor ihrem Briefzentrum (Ernst-Boehe-Straße 23) eine Regenbogenflagge zum „Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie“ (Idahobit) gehisst hat. Die Post setze damit ein deutliches Zeichen gegen die Benachteiligung und Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität. „Die Stadt Ludwigshafen täte gut daran, auch an prominenter Stelle am 17. Mai eines jeden Jahres anlässlich dieses Gedenktags eine Regenbogenflagge zu hissen, wie sie dies seit Jahren schon zum Christopher Street Day tut“, sagt Fraktionssprecher Raik Dreher. Die Stadt habe auch diverse Töchter, wie die Wohnungsbaugesellschaft GAG oder den Energieversorger TWL, die ähnlich wie die Post deutlich machen könnten, dass sich niemand wegen seiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität verstecken müsse. Inklusion fördern und Vielfalt leben müsse heute fester Bestandteil einer jeden Unternehmenskultur sein, fordert Dreher.