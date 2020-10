Eine neue Fortbildungsreihe zum Betreuungsrecht für ehrenamtliche Betreuer startet am Dienstag, 20. Oktober. Diese Fortbildungen werden seit Jahren gemeinsam von der Arbeitsgemeinschaft Betreuungsvereine für Ludwigshafen, Frankenthal und dem Rhein-Pfalz-Kreis angeboten und organisiert.

Der Vortrag „Wie setze ich meine Rechte durch?“ mit Richter Jürgen Scheidt vom Sozialgericht Speyer beginnt am Dienstag um 18 Uhr in der Volkshochschule Ludwigshafen (VHS). Der Fachmann informiert über Möglichkeiten des Sozialrechts und weist auf das Verfahren hin, wenn beispielsweise das Sozialamt die Heimkosten nicht übernehmen will, das Jobcenter die Miete nicht zahlt oder die Rentenversicherung eine Erwerbsunfähigkeitsrente ablehnt. Mit solchen Fragen kommen rechtliche Betreuer häufig in Kontakt.

Die Mitglieder der AG Betreuungsvereine – darin sind acht Vereine organisiert – begleiten nach eigenen Angaben über 500 ehrenamtliche Betreuer. „Die Corona-Zeit hat unsere Arbeit natürlich sehr erschwert“, berichtet Martin Schoeneberger, Geschäftsführer des katholischen SKFM. „Die Betreuertreffen als wertvoller Erfahrungsaustausch sind ausgefallen. Der SKFM startete Ende September wieder erstmals mit einem Treffen.“

Vieles ging übers Telefon

Und auch die Qualifizierung neuer Ehrenamtlicher in der VHS musste wegen des Lockdowns zunächst abgebrochen werden, konnte schließlich jedoch in Form einer Online-Fortbildung abgeschlossen werden. „Interessant war, dass auch ältere Teilnehmer dabei ohne Probleme mitgemacht haben“, sagt Ralph Sattler, der Sprecher der AG Betreuungsvereine. Notgedrungen schreite die Digitalisierung in der Arbeit der Betreuungsvereine voran. Denn eine Beratung der Ehrenamtlichen in den Geschäftsstellen war nicht möglich, vieles ging dann über das Telefon. Auch war es schwierig, Anträge, etwa für Wohngeld oder Sozialhilfe, zu stellen. „Aber die Ehrenamtlichen haben die Situation gemeistert“, bilanziert Sattler.

Doch auch für die Betreuten war die Situation extrem schwierig, hat Martin Schoeneberger erfahren. Er berichtet von Vereinsamung, Rückfällen im Suchtbereich und einigem mehr: „Wir haben dann versucht, die Klienten telefonisch zu erreichen – aber das ist natürlich nicht dasselbe.“

Thema: Die Endlichkeit des Lebens

Grundsätzlich ist den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Betreuungsvereine die Stärkung der Ehrenamtlichen in der Betreuungsführung wichtig. Dies gelingt durch Austausch und Fortbildung und durch die Fortbildungsreihe. „Die Endlichkeit des Lebens“ ist ein Schwerpunkt in der neuen Reihe.

So lautet das Thema der zweiten Veranstaltung am Mittwoch, 18. November, (18 Uhr, VHS): „Sterbebegleitung von Menschen in Einrichtungen und Heimen.“ Referentin ist Yvonne Jendryssek, Leiterin des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes des Hospiz Elias Ludwigshafen. Sie thematisiert unter anderem die kompetente Beratung und Begleitung in der Zusammenarbeit mit Angehörigen, behandelnden Ärzten und dem Pflegeteam zur Sicherstellung einer vorausschauenden palliativen Versorgung. Weitere Vorträge finden am 10. Februar und am 21. April 2021 statt. Anmeldung unter Telefon 0621/504-2238 und im Netz: www.vhs.lu.de oder persönlich bei der VHS.