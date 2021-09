Die Erzählwerkstatt im Heinrich-Pesch-Haus lädt am Donnerstag, 30. September, zu einer ganztägigen Fortbildung ein. Von 9 bis 17 Uhr führt der Schauspieler, Pantomime und Regisseur Bernd Witte die Teilnehmer in die Basistechniken des Bewegungstheaters ein. Wenn wir erzählen, kreieren wir durch Mimik, Haltungen und Gesten verschiedene Charaktere und Figuren. Wir bewegen uns in Räumen und erschaffen Landschaften, die nur imaginiert sind, und wir benutzen Gegenstände, die nicht vorhanden sind. Bernd Witte erarbeitet mit den Teilnehmern, wie ein Charakter erschaffen werden kann und wodurch ein Raum lebendig und sinnlich erlebbar wird. Weitere Themen der Fortbildung sind: Wie fühle ich mich in ein Tier ein? Wie schaffe ich mir ein Repertoire an Gesten? Was sind hilfreiche Tools für eine packende Erzähldynamik? Der Workshop kostet 110 Euro inklusive Verpflegung. Die Anmeldung erfolgt online:www.familienbildung-ludwigshafen.de/veranstaltungen.