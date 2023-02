Eine Fortbildungsreihe des Heinrich-Pesch-Hauses und der Initiative „Lu can help“ soll der Unterstützung und Vernetzung von ehrenamtlich Engagierten in der Flüchtlingsarbeit dienen. Referentin Chris Ludwig, Trainerin für interkulturellen Dialog, vermittelt dabei den Ehrenamtlichen praxisorientiert Anforderungen, Wissenswertes und Formales im Ehrenamt. Die kostenfreie Veranstaltung findet bis Juli 2023 immer zur Monatsmitte an einem Montag von 18 bis 20 Uhr statt. Der nächste Termin ist am 13. März im Pesch-Haus (Frankenthaler Straße 229). Kontakt und Anmeldung bei Kerttu Taidre, Telefon 0175 1677631.