Sie heißen Pluto und Planeta, Mini-und Kreativland: Auch in diesem Jahr bietet die Familienbildung im Heinrich-Pesch-Haus wieder Kinderferienprogramme an. Für Pfingst- und Sommerferien ist die Anmeldung ab 26. Januar möglich. Am 9. Februar startet sie für die Osterferien von Baden-Württemberg.

Die Familienbildung bietet seit 2012 Ferienprogramme an, um Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen. Die ersten Kinderferienwochen in diesem Jahr finden in den Osterferien von Baden-Württemberg (6. bis 9. April) und den Pfingstferien (25. bis 28. Mai) statt. Auf dem Programm steht „Mit Pluto und Planeta die Welt entdecken“ für Sechs- bis Zwölfjährige. Sie forschen, experimentieren und basteln. Qualifizierte Teamer betreuen die Kinder von 7.30 bis 17 Uhr in altershomogenen Gruppen.

In den Sommerferien bietet die Familienbildung in drei Wochen „Mit Pluto und Planeta die Welt entdecken“ an: Die Kinderferienwoche findet vom 2. bis 6. August, vom 9. bis 13. August und vom 16. bis 20. August statt. Auch hier sind Sechs- bis Zwölfjährige eingeladen, spielerisch wissenschaftlichen Fragen auf den Grund zu gehen und in kleinen Gruppen Spiel und Spaß zu erleben.

Angebot auch für Vier- bis Fünfjährige

Zu Beginn der Sommerferien bietet die Familienbildung für Sechs- bis Zwölfjährige zudem noch das „Kreativland“ an. Jeden Tag wird zu einem bestimmten Thema und Material gebastelt, gemalt und spielerisch gelernt. Diese Kinderferienwoche findet vom 19. bis 23. August und vom 26. bis 30. Juli statt. Auch für Kinder von vier bis fünf Jahren gibt es ein Angebot. Titel der jeweils einwöchigen Veranstaltung ist: „Willkommen im Miniland“. Jeder Tag wird von Teamern zu einem anderen Thema gestaltet. Das Miniland ist vom 9. bis 13. August und vom 16. bis 20. August täglich von 8 bis 14.30 Uhr geöffnet.

Die Anmeldung für das Pfingst- und Sommerferienprogramm startet am 26. Januar, für Ostern am 9. Februar, jeweils um 8 Uhr. Die Anmeldung erfolgt online, die Formulare sind im Netz unter www.familienbildung-ludwigshafen.de hinterlegt. Die Kinderferienwochen finden unter den dann jeweils geltenden Corona-Verordnungen statt.

Noch Fragen?

Weitere Infos bei Jana Sand, Leiterin der Familienbildung, Telefon 0621/5999-22, E-Mail an