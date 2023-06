Weil ein 25-jähriger Ford-Fahrer am Sonntag um 22 Uhr ohne Licht die Oppauer Straße in Edigheim befuhr, wurde er von der Polizei kontrolliert. Auf die Haltesignale reagierte er zunächst nicht. Erst in der Edigheimer Straße (Oppau) hielt er an. Da der Mann augenscheinlich alkoholisiert war, wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,31 Promille. Der Mann wurde für eine Blutprobe zur Wache mitgenommen. Gegen ihn läuft ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.