Mit zwei Siegen, einem in der Liga, einem im Pokal, ist Landesligist Phönix Schifferstadt in die neue Spielzeit gestartet. Das Team von Coach Pietro Berrafato will am Sonntag im Heimspiel gegen Billigheim-Ingenheim die nächsten Punkte holen.

„Hoffen wir mal, dass wir den Schwung mitnehmen können“, sagt Marvin Folz, Abwehrspieler von Phönix Schifferstadt. Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga blieben er und viele weitere