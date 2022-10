Eigentlich wollte Christel Süß einen Einkaufsbummel durch die Rhein-Galerie machen. Doch der Tag sollte ihr ganzes Leben verändern. Ein Unbekannter fuhr sie im Center an. Nun ist unklar, ob die 79-Jährige je wieder laufen kann.

In der Hoffnung, den unbekannten Unfallverursacher mithilfe der Öffentlichkeit doch noch zu fassen, hat sich die 79-jährige Christel Süß an die RHEINPFALZ gewandt. Am 24. September ist sie beim Einkaufsbummel in der Rhein-Galerie schwer verletzt worden – von einem unbekannten Fahrzeug, möglicherweise einem Elektromobil, das sie von hinten umgefahren hat. Erst vor kurzem konnte sie das Krankenhaus nach vier Wochen Aufenthalt und drei Operationen wieder verlassen. Der Unfallverursacher war nach dem Zusammenstoß geflüchtet und konnte bisher noch nicht ermittelt werden.

„Ich bin an diesem Samstagmorgen zum Einkaufen in der Rhein-Galerie unterwegs gewesen und war in der Nähe des Brunnens im Erdgeschoss. Plötzlich ist mir ein großes Fahrzeug von hinten in die Beine gefahren und ich bin umgefallen“, berichtet die Oppauerin. Sie habe kurz einen großen Mann gesehen. Das Fahrzeug sei vorne geschlossen und glänzend rot gewesen, hinten habe es eine große Lehne gehabt. Es sei aber wohl kein Rollstuhl gewesen. Junge Leute seien herbeigeeilt und hätten sie aufgehoben. Als sie wieder stand, waren das Fahrzeug und der Mann weg.

Ferse und Gelenk gebrochen

Der Unfall habe sich innerhalb weniger Sekunden abgespielt, erzählt sie. Ihr Knöchel sei sofort dick angeschwollen. Ein Krankenwagen habe sie dann ins St. Marienkrankenhaus gebracht. Wie dort festgestellt wurde, war ihre Ferse gebrochen, ebenso das Sprunggelenk. Vier Wochen habe sie in der Klinik gelegen und sei drei Mal am Fuß operiert worden. „Ob ich je wieder laufen kann, weiß ich nicht“, klagt die 79-Jährige, die bis dahin noch gut zu Fuß unterwegs war.

Der folgenschwere Unfall ereignete sich im Erdgeschoss der Rhein-Galerie. Archivfoto: MORAY

Vor kurzem ist sie aus dem Krankenhaus in ihre Oppauer Seniorenwohnung zurückgekehrt. „Ich habe aber noch Metallplatten und Schrauben im Fuß und kann mich kaum bewegen“, berichtet sie über ihren aktuellen Zustand. Sie hätte wohl gleich die Polizei rufen sollen, meint sie heute. So wurde es Nachmittag am Unfalltag, bis ihre Tochter Sabine zur Polizeistation nach Oppau kam, um eine Anzeige zu erstatten.

Keine Videoaufnahmen

Dass damals eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen Unbekannt aufgenommen wurde, bestätigt ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Polizisten hätten sich später vor Ort in der Rhein-Galerie umgeschaut. Eine Nachfrage nach Videoaufnahmen von Überwachungskameras in der Einkaufsmeile habe nichts ergeben, weil die Kameras dort nur auf die Front der Geschäfte gerichtet seien. Auch seien keine Zeugen des Vorfalls mehr gefunden worden, so dass die Ermittlungen bisher ohne Ergebnis geblieben seien, teilt der Polizeisprecher mit.

Doch vielleicht könnte sich ja aus den Beschreibungen, die die 79-Jährige von dem großen Mann mit seinem Fahrzeug liefern kann, doch noch ein Hinweis ergeben, der zur Aufklärung beitragen kann. Weiterhelfen könnten Besucher der Rhein-Galerie, die an jenem schicksalhaften Samstag, 24. September, im Shopping-Center waren. Gesucht werden Zeugen, die gegen 14.15 Uhr ein in Frage kommendes Gefährt im Erdgeschoss der Rhein-Galerie gesehen haben. „Für Hinweise unter Telefon 0621 963-2122 wären wir dankbar“, sagt Polizeisprecherin Ghislaine Wymar.

Christel Süß hofft, dass der Unfallverursacher doch noch gefunden werden kann. Sie würde sich auch gerne bei den unbekannten jungen Leuten bedanken, die sich sofort um sie gekümmert haben und bittet diese, sich doch als wichtige Zeugen bei der Polizei zu melden.