Am Sonntag hat ein 56-Jähriger beim Einparken auf einem Parkplatz in der Frankenthaler Straße in Ludwigshafen West gegen 14.30 Uhr ein geparktes Fahrzeug touchiert. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeikräfte fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand, heißt es im Polizeibericht Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von über 0,7 Promille.

Der 56-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.