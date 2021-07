Der Ludwigshafener Verein Kultur Rhein-Neckar organisiert eine Spendenaktion zugunsten des bei der Flutkatastrophe schwer beschädigten Kunstforums Eifel in Schleiden-Gemünd.

Das Kunstforum Eifel ist eine vom Förderverein Maler der Eifel betriebene Galerie in einem modernen Gebäude mit zwei lichtdurchfluteten Etagen. Dieses Gebäude wurde vom Hochwasser schwer beschädigt. Das Wasser stand nach Angaben des Geschäftsführers Rainer Martens 97 Zentimeter im Erdgeschoss, das gesamte Inventar musste entsorgt werden, die Wände sind durchfeuchtet: „Es ist massiv viel zu tun.“ Um in dieser schwierigen Situation zu helfen, haben 13 Künstler aus der Rhein-Neckar-Region Werke zur Verfügung gestellt, die gegen eine Spende abgegeben werden. Die Aktion startet heute auf www.kulturrheinneckar.de. In den Räumen von Franz & Lissy, Lisztstraße 176, können die gespendeten Werke freitags und samstags von 17 bis 19 Uhr angeschaut werden.