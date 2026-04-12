Der Park TC Ludwigshafen will seine Kernsportart stärken und neue Mitglieder gewinnen. Turniere sind durch die neue Technik ebenfalls möglich.

Was bei Tageslicht noch kaum zu erkennen ist, soll beim Park TC Ludwigshafen künftig einen Hauch von Grand Slam-Turnier verbreiten. Mit einer Flutlichtanlage geht der Tennisclub auf der Parkinsel in seine 127. Saison. Ein Alleinstellungsmerkmal, erklärte der Vereinsvorsitzende Klaus Schäfer zum Auftakt.

Für seine rund 300 Mitglieder, darunter 100 Kinder und Jugendliche, verfügt der Park TC über neun Plätze. Über vier davon, die Reihe direkt vor der Clubhausterrasse, bleibt es künftig ein wenig länger hell. „Im Gegensatz zu anderen Vereinen, die neue Sportarten ins Programm nehmen, wollten wir unsere Kernsportart stärken“, erklärte der Vereinsvorsitzende mit Blick auf die vier zehn Meter hohen Maste, von denen computergesteuerte LED-Leuchten künftig für taghelle Bedingungen auf der Anlage sorgen sollen. „Künftig“, denn zur Saisoneröffnung befinde sich die Programmierung der Leuchtstrahler noch in der Endphase, schränkte er ein.

Perfektion gefragt

Die Feinarbeiten sind allerdings auch nötig, denn im Spiel mit der gelben Filzkugel muss die Beleuchtung tatsächlich perfekt passen, werden Bälle, die für Bruchteile von Sekunden im Dunkeln verschwinden und dann wieder auftauchen, schwer spielbar. Aber auch dieser Schritt wird noch gelingen, zeigte Schäfer sich zuversichtlich.

Immerhin rund vier Monate haben die Arbeiten dann gedauert. Seit Januar wurde schließlich auf den Plätzen schon gearbeitet, Stromleitungen hoch- und druckwassergeschützt verlegt und die Hauptverteilung der Elektronik neu geregelt. Im Anschluss mussten die Plätze wieder hergerichtet und auch die Drahtzäune wieder geflickt und angebracht werden. Für die Feinarbeit an den Zäunen habe man, zumindest im Scherz, sogar einen „Zaunbeauftragten“ ernannt, so Schäfer.

Im Sommer in die Abendstunden ausweichen

Mit der neuen Attraktion erhofft sich der Verein zusätzliche Mitglieder, denn zum einen verlängere sich damit die Saison nicht nur bis in die Abendstunden, sondern auch im Frühjahr und Herbst. In der Regel schließt der Park TC seine Anlage Anfang November, nun könne vor allem abends länger gespielt werden. „Und auch im Sommer, wenn es zu heiß zum Spielen ist, kann man in die Abendstunden ausweichen.“

Eine Möglichkeit auch für Turniere, wobei Schäfer nicht das DTB-offene Ranglistenturnier im Blick hat, welches über Jahre auf der Parkinsel stattgefunden hat. Allerdings habe man im Vorjahr keinen passenden Termin gefunden und es ist zumindest fraglich, ob das Turnier wieder zum Park TC zurückkehrt. „Aber auch LK-Turniere und vereinseigene Veranstaltungen sind möglich.“

Förderung von Bund und Land

Die neue Anlage, vom gleichen Anbieter erstellt, wie die des benachbarten TFC Ludwigshafen, die sogar noch fünf Meter höher und schon seit Jahren in Betrieb ist, habe im Schutzgebiet ohne Probleme alle Genehmigungen erhalten. Und Sportförderung außerdem. Von Stadt (rund 30.000 Euro), Bund und Land habe der Verein rund 60.000 Euro Zuwendungen erhalten. „Ohne die wäre das Projekt nicht möglich gewesen“, erklärte der Vereinsvorsitzende, der die Gesamtkosten auf „ungefähr 85.000 Euro“ beziffert. Die genauen Kosten kenne er allerdings erst mit Abschluss der Feinarbeiten an Programmierung und auch auf den Plätzen.

Fest steht allerdings, dass der Park TC damit nicht nur sinnbildlich ein Leuchtturmprojekt geschaffen hat. „Mit der Flutlichtanlage sind wir im weiteren Umkreis bislang der einzige Verein.“ Stolz sind er und die Mitglieder darauf schon heute. Rund um die Uhr gespielt wird beim Park TC aber trotz der technischen Voraussetzungen auch künftig nicht. „Die Anlage hat eine Sicherung, mit der die Lichter nur bis 24 Uhr zugeschaltet werden können.“