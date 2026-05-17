Röhrende Motorengeräusche, ein lauter Knall, dann fliegen Trümmerteile vom Himmel – so haben Anwohner den Flugzeugabsturz in Limburgerhof erlebt.

Es ist ruhig an diesem Sonntagmorgen in dem Wohngebiet am nordwestlichen Ortsrand von Limburgerhof – am Tag eins nach dem Unglück. Es ist kaum Verkehr auf den Straßen. Die wenigen Bürger, die man sieht, gehen ihrer Sonntagsroutine nach: Sie holen die Zeitung aus dem Briefkasten, bringen den Müll raus oder unterhalten sich. Der Blick geht immer wieder Richtung Albert-Einstein-Allee, die auch am Sonntag von der Polizei abgesperrt bleibt, wie das gesamte Areal um die Absturzstelle in der Max-Planck-Straße.

„Hier lag alles voller Trümmer“, erzählt ein älterer Herr und zeigt Richtung Albert-Einstein-Allee. Seinen Namen möchte er lieber nicht in der Zeitung stehen sehen. Der Schreck sitze ihm immer noch in den Knochen. Direkt nach dem Knall sei er auf die Straße gegangen. „Ich hatte Angst, dass ein großes Unglück passiert ist und ich vielleicht im Haus nicht mehr sicher bin“, erzählt er. Sein Wohnhaus steht in Sichtweite zu dem Grundstück, auf das die Maschine stürzte. „Da wird einem ganz anders“, sagt er.

Insassen kamen aus Bayern

„Da realisiert man, wie schnell ein Unglück passieren kann“, sagt eine ältere Dame. Sie kommt aus dem abgesperrten Gebiet. „Mein Auto steht dort, ich wollte schauen, ob es beschädigt ist“, erzählt sie. Es habe nichts abbekommen. „Aber das ist ja eigentlich nebensächlich, wenn man bedenkt, dass zwei Menschen ihr Leben verloren haben.“

Mittlerweile ist bekannt, wer die Verunglückten sind. Die beiden Insassen, ein 60-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg und ein 66-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg, waren in Richtung ihrer Heimat in Bayern unterwegs. Nach RHEINPFALZ-Recherchen flogen sie ein historisches, einmotoriges Flugzeug des Typs North American T-28A Trojan. Gegen 10.45 Uhr sind sie in Aachen gestartet, an ihrem Zielflughafen in Oberpfaffenhofen in Bayern kamen sie nie an.

Ungewöhnliche Flugbewegungen

Bis kurz vor Mannheim habe das Flugzeug keine Auffälligkeiten gezeigt, erklärt am Sonntag ein Sprecher der Deutschen Flugsicherung gegenüber der RHEINPFALZ auf Anfrage. Um zirka 11.20 Uhr am Samstag hätten Pilot und Flugsicherung das letzte Mal Kontakt gehabt. Bis zu diesem Zeitpunkt sei der Flug völlig normal abgelaufen. Doch plötzlich habe die Maschine rapide an Höhe verloren. Um 11.27 Uhr bemerkte die Flugsicherung auffällige Flugbewegungen und informierte sofort die Rettungskräfte vor Ort, dass von einem Absturz auszugehen sei. Was passiert ist, wird nun ermittelt. Bisher lasse sich nur sagen, dass es zu Turbulenzen gekommen sei. Ob diese durch eine technische Ursache oder aufgrund des Wetters bedingt seien, sei aus den Flugdaten auf dem Radar nicht zu erkennen, erläutert der Sprecher.

Auf der Plattform „Flightradar24“, die Flugdaten veröffentlicht, ist zu erkennen, wie das Flugzeug Mutterstadt überfliegt und über Limburgerhof plötzlich abdreht, ehe der Kontakt abbricht. Möglicherweise wollte der Pilot noch auf einem Feld am Ortsrand notlanden oder den nahegelegenen Flugplatz in Speyer ansteuern.

In der Luft auseinandergebrochen

Auch die Limburgerhofer rätseln, wie es zu dem Unglück gekommen sein kann. Der Himmel war stark bewölkt und es regnete. „Vielleicht hat der Pilot die Orientierung verloren oder es war ein technischer Schaden“, spekuliert ein Anwohner. Zeugen berichteten der Polizei, dass sie einen lauten Knall wie bei einer Explosion in der Luft gehört hätten. Daraufhin soll das Flugzeug abgestürzt sein. Davon geht mittlerweile auch die Polizei aus: Das Schadensbild spreche dafür, dass das Flugzeug in der Luft auseinandergebrochen sei, erklärt ein Polizeisprecher am Sonntag. Ein Insasse sei dabei aus dem Wrack geschleudert worden. Er werde weiter intensiv ermittelt.

Die Schäden an den Dächern sind am Wochenende mithilfe der Ehrenamtlichen des THW provisorisch abgedichtet worden. Die kleinen Wrackteile sind am Sonntagmorgen bereits geborgen. Größere liegen noch an Ort und Stelle – umkreist von einer roten oder gelben Linie. Sie müssen mit schwerem Gerät abtransportiert werden. Gegen Mittag hievt das THW (Technisches Hilfswerk) den Rumpf des Flugzeugs mit einem großen Kran aus dem Garten. Langsam wird das völlig zerbeulte Wrack in einem Transportcontainer abgelassen und abtransportiert. Einige Anwohner filmen mit ihren Handys. Auch ein Fernsehteam ist da. Nach und nach verschwinden die Teile, die von dem Flugzeug übrig geblieben sind. So schnell vergessen wird dieses Unglück in Limburgerhof aber wohl niemand.

Noch Fragen?

Zeugen oder von Schäden Betroffene können sich bei der Polizei per E-Mail an kdludwigshafen.ki3.k31@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0621/9630 melden.