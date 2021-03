Zum Auftakt des Prozesses um einen Flugunfall mit drei Toten auf Hessens höchstem Berg, der Wasserkuppe, hat der angeklagte und aus Ludwigshafen stammende Pilot den Angehörigen sein tiefes Bedauern ausgedrückt. „Es tut mir wahnsinnig leid“, sagte er am Dienstag vor dem Landgericht Fulda. „Ich kann nicht verstehen, wie dieser schlimme Unfall passieren konnte, der so viel Leid gebracht hat.“ Bis heute denke er täglich an den Unfall und träume nachts davon.

Vorwurf der fahrlässigen Tötung

Sein Anwalt erklärte, sein Mandant würde alles dafür geben, den Flug ungeschehen zu machen. Der Mann ist wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Gefährdung des Luftverkehrs angeklagt. Bei dem Unglück am 14. Oktober 2018 auf der Wasserkuppe in der Rhön war das Leichtflugzeug über die Landebahn hinausgeschossen und hatte eine 39 Jahre alte Mutter und ihre beiden elf und zwölf Jahre alten Kinder getötet. Die Maschine durchbrach eine Schranke und erfasste die Passanten auf einem angrenzenden Fußweg mit noch laufendem Propeller.