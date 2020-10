Ein 16- und ein 15-Jähriger haben am Montag vergeblich versucht, der Polizei mit einem Roller zu entkommen. Gegen 13.50 Uhr fiel einer Streife im Bereich der Wollstraße (West/Oggersheim) das Roller-Tandem auf, denn der Beifahrer trug keinen Helm. Als die Jugendlichen die Polizei erkannten, gaben sie Gas. Die Streife nahm die Verfolgung auf. Der Beifahrer filmte die Verfolgungsfahrt mit dem Handy. Die Rollerfahrt endete abrupt, als der 16-Jährige mit dem Roller an einer Bordsteinkante hängenblieb und mit dem Beifahrer stürzte. Beide setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Die Beamten erwischten die Jungs jedoch. Es stellte sich heraus, dass der 16-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß und ein Kennzeichen aus dem Jahr 2017 am Roller montiert hatte. Beide Jugendliche wurden im Anschluss an die Eltern überstellt.