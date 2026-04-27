In der Dammstraße (Mitte) endete für einen 19-jährigen Mercedes-Fahrer und dessen Beifahrer am frühen Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr die Flucht vor der Polizei, die in Mannheim begonnen hatte. Laut Bericht sollte der 19-Jährige aufgrund seiner auffälligen Fahrweise in der Helmut-Kohl-Straße kontrolliert werden. Der Autofahrer reagierte jedoch nicht auf das Stopp-Signal des Streifenwagens, sondern beschleunigte seinen Wagen und versuchte, in Richtung Parkring zu entkommen. Kurz vor der Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Betonpoller. Trotzdem setzte der 19-Jährige seine Fahrt bis in die Dammstraße in Ludwigshafen fort, wo er und der gleichaltrige Beifahrer das Auto verließen und ihre Flucht zu Fuß fortsetzten. Die Beamten konnten die beiden jungen Männer jedoch schon nach wenigen Metern einholen und vorläufig festnehmen.

Wie sich herausstellte, hatte der Fahrer keinen Führerschein. Außerdem hatte er Alkohol getrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast einem Promille. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. An dem Mercedes und dem Betonpoller entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.