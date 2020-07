Schwere Verletzungen hat sich am Donnerstagabend ein Motorradfahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis zugezogen, als er in Ludwigshafen bei der Flucht vor der Polizei verunglückt ist. Nach Polizeiangaben wollten Beamte gegen 18 Uhr das Motorrad in der Heinigstraße (Innenstadt) kontrollieren. An dem Gefährt war ein Blankokennzeichen ohne Buchstaben oder Ziffern angebracht. Der Fahrer, ein 46-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, ignorierte die Anhaltezeichen der Polizeibeamten und versuchte zu flüchten. Dabei stürzte der Mann in der Deutschen Straße im Stadtteil West. Der 46-jährige wurde schwer verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei sucht Zeugen, die die Flucht beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.