Gegen einen 25-Jährigen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. In der Nacht zum Mittwoch gegen 4 Uhr beobachtete eine Streifenwagenbesatzung den Fahrradfahrer am Ludwigsplatz (Innenstadt), als er unter den Augen der Beamten stürzte. Als die Streife anhielt, um sich nach dem Zustand des 25-Jährigen zu erkundigen, stieg er auf sein Rad und ergriff die Flucht. Nach einer kurzen Verfolgung wurde er in der Bahnhofstraße eingeholt. Es stellte sich heraus, dass das Rad in Frankenthal als gestohlen gemeldet worden war. Es wurde sichergestellt.