Läuferisch fit zu sein, das stellten fünf Polizisten vom Polizeipräsidium Rheinpfalz am Donnerstag bei den Polizei-Landesmeisterschaften in Kusel im Halbmarathon und über zehn Kilometer unter Beweis.

Den Sprung aufs Podium im Halbmarathon schaffte Markus Reif. Der 54-Jährige von der Kriminalinspektion Neustadt lief bei großer Hitze nach 1:31,57 Stunden über die Ziellinie. Gewonnen hat der 38-jährige Martin Reusch aus Wittlich in 1:25,37 Stunden. „Der Schotter war schwierig und vor allem in der zweiten Runde auch anstrengend“, lautete das Fazit von Reif.

Steffi Dietz von den „Zentralen Verkehrsdiensten“ in Schifferstadt lief über die 10-Kilometer-Distanz unter den 15 Polizistinnen als Sechste nach 48:18 Minuten durchs Ziel. Gewonnen hat hier Phyllis Mainka aus Mainz in 40:44 Minuten. Bei den Männern siegte der Wittlicher Johannes Flesch in 35:15 Minuten. Über die gleiche Distanz lief der 51-jährige Andreas Bittermann von der PI Wörth in 45:32 Minuten auf Platz 16, der 57-jährige Thomas Götz vom Polizeipräsidium Rheinpfalz in 48:03 Minuten auf Platz 24. Der 59-jährige Kriminalpolizist der Kriminaldirektion Ludwigshafen, Michael Hofmann überquerte nach 52:26 Minuten auf dem 31. Platz die Ziellinie.