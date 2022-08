Arbeit mit Blumen wird besser bezahlt: Für die rund 30 Beschäftigten der Floristikbranche in Ludwigshafen gibt es laut der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) deutlich mehr Geld. Eine gelernte Floristin kommt demzufolge jetzt auf einen Stundenlohn von 13,31 Euro. Zusammen mit einer weiteren Erhöhung zum Sommer kommenden Jahres belaufe sich das Plus für Fachleute auf gut 17 Prozent. „Das starke Einkommensplus sorgt dafür, dass die Beschäftigten trotz hoher Inflationsrate mehr Geld zum Leben haben. Außerdem liegt die Floristik über der künftigen Mindestlohngrenze von zwölf Euro pro Stunde“, so der Bezirksvorsitzende der IG BAU Rheinhessen Vorderpfalz, Rüdiger Wunderlich. Selbst für ungelernte Kräfte liege der Einstiegsverdienst aktuell bereits bei 12,36 Euro. „Blumengeschäfte und Gartencenter haben auch während der Pandemie gute Geschäfte gemacht. Eine bessere Bezahlung ist ein wichtiger Beitrag, dringend gesuchtes Personal für die Floristik zu finden“, unterstreicht Wunderlich.