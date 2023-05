Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der gebürtige Altriper Florian Grieb hat bereits sein Vikariat in Ludwigshafen absolviert. Sein Wunsch, in der Region zu bleiben, hat sich erfüllt: Seit März ist er Pfarrer im hiesigen Kirchenbezirk. Während er sich erst in der Oberstufe für den Beruf entschied, hatte seine Oma schon früher so eine Ahnung.

„Der Flo, der wird mal Pfarrer“, hatte die Oma schon in frühen Jahren gesagt. Offensichtlich hatte die Großmutter hellseherische Fähigkeiten – oder spürte