Am Sonntag, 20. Februar, findet von 11 bis 13 Uhr ein Flohmarkt „Rund ums Kind“ beim Zirkus Paletti in Mannheim-Wohlgelegen, Im Pfeifferswörth 28a, statt. In der Zirkus-Halle bieten dann mehr als 50 Verkäufer jede Menge Kinderkleidung, Spielsachen und allerlei Nützliches feil. Da in der Corona-Zeit kaum Flohmärkte stattfinden konnten, hat sich bei den Familien so einiges angesammelt. „Die Flohmarkt-Tische waren innerhalb von fünf Minuten ausgebucht“, sagt Organisator Tilo Bender. Und da auch der Bedarf an gebrauchten Kindersachen groß sei, rechnet er mit vielen Besuchern. Ab 18 Jahren gilt für die eine FFP2-Maskenpflicht, für alle zwischen sechs und 18 Jahren reicht eine medizinische Maske. Nach aktuellem Stand ist der Zutritt für alle gestattet. Weitere Informationen unter www.zirkus-paletti.de.mko