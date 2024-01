Im beheizten Innenraum des Ludwigshafener Kulturzentrums das Haus findet ein Flohmarkt am Samstag, 3. Februar, von 9 bis 13 Uhr statt. Die Veranstalter werben damit, dass Besucher im Sortiment wohl auch Accessoires für Fasnachtskostüme finden könnten. Eine offene Bühne gibt es ebenfalls. Gemeinnützige Institutionen können mit ihrem Verkaufsstand Geld für ihre Vereinsarbeit erwirtschaften und über ihre Arbeit informieren. Anmeldungen der Verkäufer sind unter Telefon 0621 62 58 28 möglich. Wer auf dem Anrufbeantworter Name, Rufnummer und die gewünschte Standgröße hinterlässt, hat damit ohne weitere Rückmeldung verbindlich reserviert. Der Eintritt ist frei. Die Standgebühr beträgt sieben Euro pro laufenden Meter. Die weiteren Flohmarkt-Termine sind jeweils am ersten Samstag im Monat.