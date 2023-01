Der klassische Flohmarkt im Ludwigshafener Kulturzentrum das Haus startet am Samstag, 14. Januar, von 9 bis 13 Uhr ins neue Jahr. Angeboten werden Gebrauchtwaren von Privatleuten in den Räumlichkeiten und auf dem Vorplatz des Kulturzentrums. Außerdem gibt’s eine offenen Bühne und veganes Essen im angrenzenden Gastronomiebetrieb Hausboot. Gemeinnützige Institutionen können beim Flohmarkt mit einem Verkaufsstand Geld für ihre Vereinsarbeit erwirtschaften. Eine Anmeldung für Verkäufer ist ausschließlich unter der Telefonnummer 0621 625828 möglich. Wer auf dem Anrufbeantworter Name, Rufnummer und die gewünschte Standgröße hinterlässt, hat damit ohne weitere Rückmeldung verbindlich reserviert. Die Standgebühr beträgt 7 Euro pro laufenden Meter. Die weiteren Termine im ersten Halbjahr sind am 4. Februar, am 4. März, am 1. April, am 6. Mail sowie am 3. Juni, jeweils von 9 bis 13 Uhr.