In München zu Hause, in der Welt daheim – das gilt seit Januar für Ludwigshafens neues Patenflugzeug. Seit 1973 tragen Lufthansa-Flieger den Namen der Stadt in die ganze Welt. Dritter und jüngster Namensträger ist ein Airbus A350-900 mit dem Kennzeichen D-AIJH. Die Maschine überrascht mit einer besonderen Ausstattung.

Mit der Benennung ihrer Flugzeuge wollte der Luftfahrtkonzern die Verbundenheit zum Heimatstandort ausdrücken. Deshalb begann sie 1960 damit, ihre Flugzeuge nach deutschen Städten