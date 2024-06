Um ein Zeichen für Demokratie und Menschenwürde zu setzen, ist das Heinrich-Pesch-Haus am Dienstag in die Öffentlichkeit gegangen. Im Ludwigshafener Friedenspark wurde zusammen mit der Evangelischen Akademie der Pfalz ein Flashmob veranstaltet.

Aufstehen für Menschenwürde und Demokratie – unter diesem Motto läuft in der Pfalz seit dem 17. Mai eine gemeinsame Kampagne des Bistums Speyer und der Evangelischen Kirche der Pfalz. Die Kirchen möchten damit – auch mit Blick auf die Kommunal- und Europawahlen am 9. Juni – ein Zeichen für Menschenwürde und Demokratie und damit gegen politischen Extremismus setzen.

„Wir dürfen Freiheit nicht für gegeben nehmen, wir müssen für sie auch etwas tun“, betont HPH-Direktor Tobias Zimmermann, warum sich das Heinrich-Pesch-Haus (HPH) und die Evangelische Akademie der Pfalz an der Kampagne beteiligten. So entstand die Idee, das Motto „Aufstehen für …“ wörtlich zu nehmen und mit „Tai Chi für Demokratie“ gemeinsam in Bewegung zu kommen.

Das HPH und die Evangelische Akademie haben zum Thema vier Thesen formuliert, darunter: „Aufstehen für Demokratie und Menschenwürde bedeutet, Haltung im Alltag zu beweisen und allen zu widersprechen, die Hass verbreiten, abwertend über andere reden oder versuchen, Menschen und Gruppen mit Gewalt einzuschüchtern.“

Der Flashmob fand im Ludwigshafener Friedenspark statt. Ingo Ellerhold leitete die Tai-Chi-Übungen an. Die Aktion machte viele Passanten neugierig, die spontan teilnahmen, die Flyer mit den Thesen mitnahmen und mit den Teams von HPH und Akademie ins Gespräch kamen.