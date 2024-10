Warum die Römer schon auf Fast-Food-Gerichte standen und was im Körper geschieht, nachdem wir in einen Apfel gebissen haben: Davon erzählt die neue große Sonderausstellung „Essen und Trinken“ in den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim, die bis 27. Juli 2025 zu erleben ist. Es ist laut Museum weltweit die erste Sonderausstellung, die sich den beiden Menschheitsthemen aus naturwissenschaftlicher und kulturgeschichtlicher Sicht zugleich widmet. Man darf sich sprichwörtlich auf eine interaktive Reise durch den Verdauungstrakt begeben, und etwas über die Chronik der Lebensmittel von der Altsteinzeit bis in die Zukunft erfahren. Der Tisch ist gedeckt, wobei in diesem Fall tatsächlich von einer „üppigen Tafel“ gesprochen werden darf, wie Generaldirektor Wilfried Rosendahl bei der Vorstellung der Ausstellung betont, die am Sonntag eröffnet wird. Was die Besucher erwartet, erfahren Sie hier im vollständigen Artikel. jel