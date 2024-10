Warum die Römer schon auf Fast-Food-Gerichte standen und was im Körper geschieht, nachdem wir in einen Apfel gebissen haben: Davon erzählt die große Sonderausstellung „Essen und Trinken“ für Familien in den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim.

Der Mensch ist ein Allesfresser, und doch in seiner Ernährung wählerisch und wandelbar. In den Reiss-Engelhorn-Museen (Rem) darf man sich