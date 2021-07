Israel Galván aus Sevilla ist ein Star des zeitgenössischen Flamenco. Nun tritt er zum ersten Mal in Heidelberg auf – begleitet von dem Gitarristen Alfredo Lagos und dem Sänger David Lagos am Montag, 19. Juli, 20.30 Uhr, in der Hebelhalle. Der Titel „La Edad De Oro“ spielt auf die Blütezeit des Flamenco bis Anfang des 20. Jahrhunderts an. Israel Galván, der als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Flamenco-Tänzer gilt, spürt dieser Tradition nach und erweckt sie zu neuem Leben, indem er sie sich zu eigen macht. 2012 wurde er mit dem New Yorker Bessie Award ausgezeichnet. 2016 erhielt er den britischen Critic’s Circle National Dance Award. Karten gibt es online über www.reservix.de.