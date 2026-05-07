Der Verein „Respekt: Menschen!“ übt in einer Stellungnahme zur Berichterstattung über Flüchtlingsunterkünfte scharfe Kritik an der Stadtverwaltung.

Die Ludwigshafener Initiative „Respekt: Menschen!“ engagiert sich seit rund 15 Jahren für die Interessen von Geflüchteten in der Stadt. In einer Stellungnahme zu den RHEINPFALZ-Berichten „Flüchtlingsunterkunft wird abgerissen“ in der Ausgabe vom 2. Mai und „Das Elend im Gemäuer“ in der RHEINPFALZ am SONNTAG vom 3. Mai üben die Sprecherinnen Brigitte Eckhardt und Marianne Speck scharfe Kritik an der Stadtverwaltung. „Wir freuen uns, dass die RHEINPFALZ immer mal wieder auf die ,vergessenen’ Bauprojekte bei den Obdachlosengebieten und bei den Asylbewerberunterkünften hinweist und damit die unglaublichen Verzögerungen wieder in die Erinnerung der Stadtgesellschaft ruft“, teilen Eckhardt und Speck in einer schriftlichen Stellungnahme mit.

Auf viele Mängel hingewiesen

Zur Unterkunft für Geflüchtete im Rheingönheimer Rampenweg, heißt es in der Mitteilung weiter: „Unsere Initiative hatte darauf hingewiesen, dass im Haus 8, das jetzt abgerissen werden soll, unbedingt eine Fluchttreppe für das obere Stockwerk eingerichtet werden muss. Wir haben auf viele Mängel hingewiesen, aber nie eine Generalsanierung verlangt. Erst recht nicht für das Haus 8, das für die Bewohner mit eigenem Bad und Küche auf kleinstem Raum noch relativ am angenehmsten war.“

Brigitte Eckhardt (links) und Marianne Speck. Archivfoto: Christiane Vopat

Dann sei jenes Haus 8 geschlossen worden, schildern die Aktivistinnen die folgenden Entwicklungen. Die Sanierung habe mit dem Einbau von zwei Fluchttreppen dort sowie je einer Fluchttreppe im Haus 6 und in Haus 10 begonnen. Seit Herbst 2021 brenne im Haus 8 das Licht Tag und Nacht, haben die Flüchtlingshelferinnen bemerkt. Bei den beiden anderen Häusern, die mit Gemeinschaftsküchen und Gemeinschaftssanitärräumen keine angenehmen Unterkünfte für die Bewohner seien, sei eine Renovierung bisher gar nicht angefangen worden.

Wie berichtet, soll der Rampenweg 8 nach Angaben der Stadtverwaltung demnächst abgerissen werden: Auf Anfrage zum Sachstand in der Flüchtlingsunterkunft hatte eine Sprecherin der Verwaltung erklärt: „Das Haus ist nicht mehr bewohnbar und eine weitere Sanierung nicht wirtschaftlich. Daher soll es abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Derzeit wird die Ausschreibung der Abrissarbeiten vorbereitet.“ Das Gebäude steht seit fünf Jahren leer, rund 800.000 Euro hatte die Verwaltung nach eigenen Angaben dort in der Zwischenzeit investiert.