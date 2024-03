Rund 800.000 Euro sind in den vergangenen zwei Jahren in die Sanierung einer Unterkunft für Geflüchtete in Rheingönheim geflossen. Jetzt soll das Gebäude im Rampenweg 8 möglicherweise abgerissen werden. Das hat die Verwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. In dem Mehrfamilienhaus wurden den weiteren Angaben der Stadt zufolge seit Ende 2021 alle Bodenbeläge und der Estrich komplett erneuert, außerdem wurden Sanitäreinrichtungen saniert. Wegen eines Wasserschadens im Erdgeschoss, der im Jahr 2023 genauer untersucht worden sei, prüft die Verwaltung nun, „ob es wirtschaftlich darstellbar ist, an dem Gebäude weiter festzuhalten“. Im November 2021 hatte die Stadtverwaltung, wie damals berichtet, die Unterkunft für Geflüchtete geräumt, damit das Gebäude umfassend saniert werden kann. Das Haus hat zwei Geschosse und 23 Appartements. Die Wohnungen bieten Platz für jeweils bis zu drei Personen. Der Zeitplan sah so aus: Bis Ende des Jahres 2021 sollten die Abbrucharbeiten über die Bühne gehen, bis Ende Januar 2022 die einzelnen Arbeiten ausgeschrieben und vergeben werden. Bis Ende Juli 2022 sollte alles fertig sein. Eine umfangreiche Anfrage der FWG in der jüngsten Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses (BGA) am vergangenen Montag zum Rampenweg ließ die Verwaltung zunächst unbeantwortet: „Die Anfrage ist sehr umfangreich und detailbezogen. Eine qualifizierte Antwort ist zeitaufwendig. Da der Bereich Gebäudewirtschaft aktuell mit Hochdruck an der Schaffung von neuen Unterkünften für Geflüchtete Menschen arbeitet, bitten wir um Fristverlängerung bis zum nächsten BGA am 13. Mai 2024“, hieß es dazu nur knapp.